Вячеслав Колосков: «Азмун – лучший нападающий РПЛ последних трех лет. Без него «Зениту» будет тяжелее»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков перед игрой «Зенита» с в поделился мнением, как может сказаться на шансах петербуржцев уход форварда .

– Против испанцев мы всегда играем тяжело. Они играют в своеобразный футбол, основанный на контроле мяча, отличной технике. «Зениту» будет тяжело, конечно, еще учитывая то, что команда пока что не принимала участия в официальных матчах.

Но ведь команда Семака зимой укрепилась, там собрался боеспособный коллектив. Как гражданин России я будут ждать успеха от «Зенита» в этом матче.

– Этой зимой Сердар Азмун перешел в немецкий . Как вы считаете, его уход скажется на игре во второй половине сезона?

– Безусловно, скажется. Я считаю, что Азмун – лучший нападающий, который играл в России за последние три года. Он был хорошо вписан в структуры игры, было хорошее взаимопонимание с партнерами. Его потеря восполнима, конечно, но без него команде будет тяжелее, – сказал Колосков.