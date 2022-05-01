Оздоев о титулах «Зенита»: «Такого не будет в ближайшие 50 лет, чтобы одна команда 4 раза подряд стала чемпионом»

Хавбек высказался об очередном чемпионстве клуба в .

— Великолепные ощущения. В четвертый раз подряд становиться чемпионом — это круто. Спасибо всем, кто верил в команду. Болельщикам – в первую очередь, которые поддерживают и переживают за команду.

Думаю, такого достижения не будет в ближайшие 50 лет, чтобы одна команда подряд четыре раза стала чемпионом.

— Сценарий снова повторяется: ключевая победа над «Краснодаром» и чемпионский матч с «Локомотивом». Как вам такой сценарий?

— Не каждый год так получается, второй раз только. В первую очередь нам помог «Урал», который обыграл «Динамо» и предоставил нам шансы выиграть сегодня. Мы постарались сделать все, чтобы завершить матч победой, – сказал Оздоев.

«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14