Алип о «Зените»: «Поначалу ходил ровно, не так давно этих ребят по телевизору видел. А тут они здороваются каждый день, прикалываются»

рассказал о первых впечатлениях после перехода в «Зенит».

– Как себя чувствовали на сборах «Зенита»?

– Очень волновался. Не так давно всех этих ребят по телевизору видел.

В буквальном смысле – в Алма-Ате после тренировок часто оставались матчи смотреть с участием , других российских грандов.

А тут эти пацаны здороваются с тобой каждый день, прикалываются над тобой. Удивительно же! Поэтому поначалу ходил ровно. В Дубае к месту сбора, откуда ехали на тренировку, минут на 20-30 раньше приходил. Чтобы не опоздать.

– В какой-то момент волнение прошло?

– Если честно, и сейчас еще волнуюсь.

– Перед дебютной игрой в Кубке с КАМАЗом как с этим справлялись?

– Очень важно было выиграть. А для меня, как для защитника, – оставить ворота сухими. Эта задача оказалась выполненной.

– Ваша аренда рассчитана до конца сезона, но у «Зенита» есть право выкупить вас у «Кайрата». Какую цель ставите сами себе на эти три месяца?

– Я говорил об этом при переходе и своего мнения не изменил: очень хочется, чтобы аренда превратилась в полноценный трансфер. Хочу остаться в «Зените»!

– В «Кайрате» вы и с пересекались. И даже жили с ним на выездах в одном номере. Как встретились здесь, в Петербурге?

– После тренировки обедали вместе с . Выходим – видим Андрея Сергеевича.

Решили сфотографироваться вместе, как в Казахстане когда-то. Он пожелал удачи и сказал: «Когда будешь подписывать аренду с «Зенитом», я там тоже буду, так что скоро увидимся». Так оно и произошло, – сказал защитник.