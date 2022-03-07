Алип о «Зените»: «Поначалу ходил ровно, не так давно этих ребят по телевизору видел. А тут они здороваются каждый день, прикалываются»

Нуралы Алип рассказал о первых впечатлениях после перехода в «Зенит».
– Как себя чувствовали на сборах «Зенита»?
– Очень волновался. Не так давно всех этих ребят по телевизору видел.
В буквальном смысле – в Алма-Ате после тренировок часто оставались матчи РПЛ смотреть с участием «Зенита», других российских грандов.
А тут эти пацаны здороваются с тобой каждый день, прикалываются над тобой. Удивительно же! Поэтому поначалу ходил ровно. В Дубае к месту сбора, откуда ехали на тренировку, минут на 20-30 раньше приходил. Чтобы не опоздать.
– В какой-то момент волнение прошло?
– Если честно, и сейчас еще волнуюсь.
– Перед дебютной игрой в Кубке с КАМАЗом как с этим справлялись?
– Очень важно было выиграть. А для меня, как для защитника, – оставить ворота сухими. Эта задача оказалась выполненной.
– Ваша аренда рассчитана до конца сезона, но у «Зенита» есть право выкупить вас у «Кайрата». Какую цель ставите сами себе на эти три месяца?
– Я говорил об этом при переходе и своего мнения не изменил: очень хочется, чтобы аренда превратилась в полноценный трансфер. Хочу остаться в «Зените»!
– В «Кайрате» вы и с Андреем Аршавиным пересекались. И даже жили с ним на выездах в одном номере. Как встретились здесь, в Петербурге?
– После тренировки обедали вместе с Магомедом Оздоевым. Выходим – видим Андрея Сергеевича.
Решили сфотографироваться вместе, как в Казахстане когда-то. Он пожелал удачи и сказал: «Когда будешь подписывать аренду с «Зенитом», я там тоже буду, так что скоро увидимся». Так оно и произошло, – сказал защитник.