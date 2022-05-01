Клаудиньо о чемпионстве «Зенита»: «Первый титул в другой стране в моей карьере в первый же год»

Клаудиньо прокомментировал чемпионство «Зенита» в .

Хавбек высказался после матча с «Локомотивом» (3:1).

— Это очень важное для меня достижение. Это первый титул в другой стране в моей карьере в первый же год, как я уехал из Бразилии. Очень рад, что мне удалось завоевать чемпионство в России.

— Было ощущение по ходу матча, что победа ускользает?

— Это игра, в которой играют две команды, поэтому обе имеют шансы победить. Мы в начале играли не очень уверенно, допускали ошибки, но в конечном итоге наша команда победила. Победа от нас не ускользнула, – сказал Клаудиньо.

Это был сезон эволюции «Зенита»: три защитника, волшебство Клаудиньо и расставание со связкой Дзюба – Азмун