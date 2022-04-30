Андрей Аршавин: «Такое время, что не знаем, что будет через месяц, сохранится ли этот «Зенит»

допускает, что состав летом претерпит серьезные изменения.

– С утра был в спортивном костюме, но после того, как «Динамо» проиграло, надел чуть-чуть горчичный. Очень рад, что мы победили. Это еще три тура до конца!

– Какая из четырех команд «Зенита» самая сильная?

– Первые три года она ничем не изменялась, главное отличие сейчас – тогда была ключевая роль Дзюбы из игроков, а в этом году – у других.

Мы живем в такое время, что не знаем, что будет через месяц, сохранится этот «Зенит» или нет.

Только чудо должно было произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, команда могла проиграть только сама себе, – сказал в эфире «Матч Премьер» заместитель генерального директора клуба.