Андрей Аршавин: «Такое время, что не знаем, что будет через месяц, сохранится ли этот «Зенит»

Андрей Аршавин допускает, что состав «Зенита» летом претерпит серьезные изменения.
– С утра был в спортивном костюме, но после того, как «Динамо» проиграло, надел чуть-чуть горчичный. Очень рад, что мы победили. Это еще три тура до конца!
– Какая из четырех команд «Зенита» самая сильная?
– Первые три года она ничем не изменялась, главное отличие сейчас – тогда была ключевая роль Дзюбы из игроков, а в этом году – у других.
Мы живем в такое время, что не знаем, что будет через месяц, сохранится этот «Зенит» или нет.
Только чудо должно было произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, команда могла проиграть только сама себе, – сказал в эфире «Матч Премьер» заместитель генерального директора клуба.