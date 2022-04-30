Антон Миранчук вышел на поле впервые с августа – в матче против «Зенита»

вышел на поле впервые с августа прошлого года.

Полузащитник вышел на замену на 72-й минуте матча с «Зенитом» в 27-м туре РПЛ (1:3, второй тайм).

Для 26-летнего игрока это первый матч с 25 августа – тогда он тоже сыграл в матче против (1:1).

Миранчук получил травму в январе 2021 года, но повреждение выявили летом. Последний матч полузащитник провел в августе. В сентябре ему был поставлен диагноз «частичный разрыв и воспаление сухожилия».

Статистику футболиста можно найти здесь.