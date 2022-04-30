Хави о недовольстве де Йонга заменой: «Мы поговорили с Френки. У него были отличные матчи, но ему нужна стабильность»

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Френки де Йонг Футбол

Хави прокомментировал недовольство Френки де Йонга заменой в игре с «Райо Вальекано» (0:1).

В перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги на прошлой неделе Хави снял с игры нидерландца на 60-й минуте.

«Мы с ним хорошо поговорили с глазу на глаз. Безусловно, замена расстроила его, но я должен следить за командой.

Френки должен делать разницу в каждом матче. У него были отличные матчи, но ему необходима стабильность. И ему это по силам.

Де Йонг – крайне важный игрок для настоящего и будущего «Барселоны», – сказал главный тренер каталонцев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные