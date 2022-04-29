Рангник о покупке игроков на пике формы: «Нужно искать будущих звезд и развивать их. Холанд – один из примеров»

поделился мыслями о покупке футболистов на пике своих кондиций.

– Может ли «Манчестер Юнайтед» вернуться к покупке футболистов, которые находятся на своем пике?

– Мое мнение: нужно искать будущих звезд и развивать их. С другой стороны, назовите мне пять фамилий, которых можно отнести к таким футболистам.

– или Килиан Мбаппе.

– Холанд – молодой игрок. Ему 21 или 22 года. Он один из тех игроков, о которых я сказал. Но за последние два года он настолько развился, что стал, возможно, самым дорогим нападающим мира.

Он мог бы стать одним из примеров, на которых можно сфокусироваться.

Основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться найти, а затем убедить таких игроков перейти в в течение следующих нескольких лет, – сказал главный тренер манкунианцев.