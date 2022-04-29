Тен Хаг и Рангник обсудят покупку Осимхена в «МЮ». «Арсеналу» и «Ньюкаслу» он тоже интересен

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжает привлекать внимание клубов из АПЛ.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, интерес к нигерийцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер Эрик тен Хаг и будущий консультант клуба Ральф Рангник намерены обсудить, подходит ли 23-летний футболист под систему игры команды.

Также по-прежнему хотели бы подписать форварда «Арсенал» и «Ньюкасл». Шансы первых зависят от попадания в Лигу чемпионов, вторых – от того, насколько большие деньги будут обещаны Осимхену. «Ньюкасл» вряд ли будет выступать в еврокубках в следующем сезоне, однако способен сделать игроку наиболее щедрое предложение.

«Наполи» оценивает нападающего как минимум в 100 млн евро. Со статистикой Осимхена можно ознакомиться здесь.

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