Адриен Рабьо: «Вы никогда не видели настоящего Рабьо. Мне не хватало стабильности, возможно»

сообщил, что еще не показал своего истинного уровня футбола.

«Возможно, вы никогда не видели настоящего Рабьо. Мне не хватало стабильности, может быть.

Я всегда выкладываюсь на поле по максимуму, но в каждой игре сложно поддерживать один и тот же уровень.

Игра с «Интером» и последние матчи прошли на высоком уровне, но повторять его из недели в неделю непросто.

Я стал лучше под руководством . Он хочет побеждать и развивать игроков. Он мотивирует меня.

Раньше я играл «десятку», когда был моложе. Сейчас мне нравится играть глубже в полузащите – шестым или восьмым номером», – сказал полузащитник в интервью DAZN.

Футболист выступает за туринский клуб с 2019 года. До этого он играл в «ПСЖ».