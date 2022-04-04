Рабьо о 0:1 с «Интером»: «Судьбу матча решил судья – фол на Закарии был в штрафной»

Хавбек высказался после матча Серии А с (0:1).

«Я доволен как своей игрой, так и игрой команды. Мы провели отличный матч, но, к сожалению, не смогли забить. Как и в Лиге чемпионов [против «Вильярреала»], нам лишь не хватало гола.

Мы попадали в перекладину и штангу, а также, пожалуй, заслуживали пенальти. Сегодня судьбу матча решил судья. Фол на Закарии, думаю, был в пределах штрафной. Это был важный эпизод, который, к сожалению, изменил игру.

Мы хотели победить и обогнать «Интер», чтобы оказывать давление на «Наполи» и «Милан». На кону еще много очков, но бороться за скудетто будет тяжело», – сказал Рабьо.

Игру обслуживал арбитр .

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