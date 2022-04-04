Рабьо о судействе с «Интером»: «Тяжело играть 11 против 12

остался недоволен судейством по итогам матча с (0:1).

Единственный гол был забит в концовке первого тайма с пенальти. При этом вратарь отбил первый удар , однако арбитр посчитал, что 11-метровый нужно перебить.

«Сложно играть 11 против 12. Надеюсь, в следующих матчах судейство будет получше.

Важно говорить, когда арбитр допускает ошибки, и сегодня их было чересчур много», – сказал хавбек «Юве».

Пенальти «Интера» сломал мозг: Чалханоглу не забил, судья свистнул раньше времени, а де Лигт... Ох, это надо видеть