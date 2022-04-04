Рабьо о судействе с «Интером»: «Тяжело играть 11 против 12

Теги Интер Ювентус серия А Италия судьи Войчех Шченсны Массимилиано Иррати Хакан Чалханоглу Адриен Рабьо видеоповторы Футбол

Адриен Рабьо остался недоволен судейством по итогам матча с «Интером» (0:1).

Единственный гол был забит в концовке первого тайма с пенальти. При этом вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны отбил первый удар Хакана Чалханоглу, однако арбитр Массимилиано Иррати посчитал, что 11-метровый нужно перебить.

«Сложно играть 11 против 12. Надеюсь, в следующих матчах судейство будет получше.

Важно говорить, когда арбитр допускает ошибки, и сегодня их было чересчур много», – сказал хавбек «Юве».

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