Рабьо о судействе с «Интером»: «Тяжело играть 11 против 12

Адриен Рабьо остался недоволен судейством по итогам матча с «Интером» (0:1).
Единственный гол был забит в концовке первого тайма с пенальти. При этом вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны отбил первый удар Хакана Чалханоглу, однако арбитр Массимилиано Иррати посчитал, что 11-метровый нужно перебить.
«Сложно играть 11 против 12. Надеюсь, в следующих матчах судейство будет получше.
Важно говорить, когда арбитр допускает ошибки, и сегодня их было чересчур много», – сказал хавбек «Юве».
Пенальти «Интера» сломал мозг: Чалханоглу не забил, судья свистнул раньше времени, а де Лигт... Ох, это надо видеть