«Спартак» – это и есть душа». Актеры Петров и Глинников поделились впечатлениями от фильма «Мы – «Спартак!» к столетию клуба

Актеры Александр Петров и Илья Глинников поделились впечатлениями от фильма «Мы – «Спартак!».

Российские актеры посмотрели документальный фильм к столетию клуба, который вышел в онлайн-кинотеатре KION, и рассказали о своих впечатлениях.

«Прекрасное кино, которое будет одинаково интересно и людям, которые только начинают болеть, и уже взрослому поколению фанатов «Спартака». Это честное кино про обычных людей.

Каждый со своей судьбой, но искренне любит «Спартак», пусть и по-разному. Нельзя себе представить, чтобы кто-то из них болел за клуб только когда он побеждает. Это люди, которые остаются со «Спартаком» во что бы то ни стало.

Поздравляю KION и всех создателей с таким замечательным документальным фильмом! Все здесь сложилось очень правильно и в нужное время – премьера к такой большой дате. История про душу, ведь «Спартак» – это и есть душа, это сообщество классных людей. Все герои фильма из разных поколений.

Здорово, что ни у кого из них нет какого-то позерства, получилось избежать некой театральности, игры на камеру. Нет постановочности, все живое и настоящее – это и цепляет. Особенно отмечу жирный цветокор, это топ-уровень!» – сказал Петров.

«В фильме показаны разные поколения болельщиков «Спартака», и здорово, что дали высказаться самым разным людям, от старожилов движения до совсем юных, для которых команда – важная часть их жизни.

Помню, когда я был совсем юн, старшие ребята ездили в Москву на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов, а мы с нетерпением ждали их историй сражений, прямиком с арены Колизея.

Еще пацаном я прошел отбор в футбольный клуб «Спартак», но жить в Москве было негде, так что было предложено поехать в интернат «Ротор» в Волгограде, но родители были против того, чтобы я оставил гимназию, в которой учился – так мои мечты играть за Барселону или МЮ остались мечтами (вряд ли бы я в них играл, конечно). Но мне все же довелось выиграть чемпионат мира по футболу среди артистов в одной команде с легионерами «Спартака»: Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Юрием Гавриловым и другими», – отметил Глинников.

Премьера фильма состоялась 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Производством фильма занимались студия United от Sports.ru и KION.

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Фото: кадр из фильма «Мы – «Спартак»