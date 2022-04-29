считает, что «Ман Юнайтед» нужно было назначить , а не Эрика тен Хага.

«Я бы предпочел Почеттино только из-за его опыта в Премьер-лиге. Мне нравится его стиль игры. Это напоминает стиль «Манчестер Юнайтед», стиль, в котором мы играли много лет назад.

Признаюсь, я мало знаю о тен Хаге. Очевидно, он хороший тренер. Но в клубе сейчас беспорядок, и потребуется очень много времени, чтобы изменить ситуацию.

У тех Хага будет очень много работы, и ему потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к Премьер-лиге. Будем надеяться, что ему дадут время – но мы все знаем, каков футбол.

Посмотрим, получит ли он необходимое время. У меня ощущение, будто находится в свободном падении из-за того, как клубом управляют. Будто все гребут в разные стороны», – сказал бывший нападающий манкунианцев в интервью Press Association.