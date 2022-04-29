Роджерс про 1:1 с «Ромой»: «Лестер» по-настоящему доминировал. Это вселяет уверенность»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча с «Ромой» (1:1).
Команды встречались в полуфинале Лиги конференций. Ответная игра пройдет 5 мая.
«Мы играли очень хорошо, по-настоящему доминировали. Я очень доволен. Всегда хочется хорошо начинать игру, навязывать свой темп и свою интенсивность. Не хватало только качественных действий у их ворот.
Мы оказывали давление на соперника и вынуждали оставлять свободные зоны. Некоторые комбинации были прекрасны. Не хватало последнего паса.
Такая игра вселяет в нас уверенность перед ответным матчем», – сказал Роджерс BT Sport.