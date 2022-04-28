Цорн о Раконяце: «Высокий, молодой и с перспективой, постоянно вызывается в сборные Черногории»

Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал трансфер .

«Марко уже некоторое время находится «на радарах» разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив».

Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы. Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды», – сказал Цорн.

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