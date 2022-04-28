Рангник может отказаться от должности консультанта в «МЮ», если возглавит сборную Австрии

Главный тренер может уйти из клуба в конце сезона.

Как информирует Daily Mail, немецкий специалист может отказаться от роли консультанта, если будет утвержден в качестве главного тренера сборной Австрии. Помогать «МЮ» он должен был в течение двух лет после ухода с должности тренера.

Пока Рангник обдумывает, как ему следует поступить, и решение еще не принял.

Рангник согласен возглавить сборную Австрии. О назначении могут объявить в пятницу

Рангник будет консультировать «МЮ» в среднем 6 дней в месяц со следующего сезона