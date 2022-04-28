Рангник о капитане «МЮ»: «Его должна определять команда. Как поступить, будет решать тен Хаг»

Главный тренер объяснил, кто должен быть капитаном.

«Я верю в то, что капитан должен определяться командой. Мы всегда так поступали. У нас был совет из 4-5 игроков, члены которого выбирались внутри команды. Тот, за кого было больше всего голосов, становился капитаном.

Я знаю, что многие главные тренеры поступают иначе, но я бы поступил именно так, если бы остался на нынешней должности на следующий сезон. Однако решать будет Эрик тен Хаг. Я буду помогать ему настолько, насколько он сам этого захочет. Мы с ним пока не общались», – сказал Рангник.

В настоящий момент капитаном «Манчестер Юнайтед» является защитник .

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