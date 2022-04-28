Мостовой против женщин-арбитров в РПЛ: «Футбол – мужской вид спорта. Есть женщины, есть мужчины, это природа создала»

вновь высказался против женщин-арбитров на матчах РПЛ.

«Это мое мнение, я от него не отказываюсь. Для кого-то оно может быть не совсем приятным, но я считаю, что футбол – мужской вид спорта. Есть женский футбол и хоккей, пожалуйста, можете судить там. Я же не против этого. Но многие говорят, что это должно быть на постоянной основе. [Если еще] один-два матча – да.

Давайте мы теперь женщин из футбола возьмем в мужской футбол. Есть женщины, есть мужчины, это природа создала. Сейчас в синхронном плавании мужчины начали плавать, это хорошо, что ли? Я против.

Я не за то, чтобы это было систематически, ради примера можно. Можно прикрепить женщину-арбитра к одному клубу? К «Спартаку»? Хуже не будет, смотря на то, как судят «Спартак», – сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой против женщин-арбитров в РПЛ: «Зачем им лезть? Есть женский футбол, пускай там судят. У нас мужчинам места не хватает»