Григорян за женщин-арбитров в РПЛ: «Я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо»

выступил за работу женщин-арбитров в .

Ранее такое предложение выдвинула , спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я позитивно отношусь к предложению Салиховой.

Но не потому, что работаю в женском футболе и выступаю за женщин-арбитров, а потому, что я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо.

Такое явление имеет право на жизнь. Если уже приняли, что женщины могут играть в футбол, то почему они тогда не могут и судить?

Практика нынешнего судейства в РПЛ показывает, что хуже не будет уж точно», – сказал главный тренер женской команды .