Григорян за женщин-арбитров в РПЛ: «Я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо»

Александр Григорян выступил за работу женщин-арбитров в РПЛ.
Ранее такое предложение выдвинула Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Я позитивно отношусь к предложению Салиховой.
Но не потому, что работаю в женском футболе и выступаю за женщин-арбитров, а потому, что я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо.
Такое явление имеет право на жизнь. Если уже приняли, что женщины могут играть в футбол, то почему они тогда не могут и судить?
Практика нынешнего судейства в РПЛ показывает, что хуже не будет уж точно», – сказал главный тренер женской команды ЦСКА.