АПЛ запустила программу помощи игрокам южноазиатского происхождения. Таковых в топ-4 лиг Англии лишь 16

развивает партнерство с организацией Kick It Out, борющейся с дискриминацией в футболе.

Вместе они запустили программу помощи футболистам южноазиатского происхождения, направленную на увеличение числа игроков из данной категории в командах U9 и U11.

По подсчетам , в четырех высших лигах Англии выступает всего 16 игроков с южноазиатскими корнями, это называется статистической аномалией. АПЛ намерена изучить, что препятствует расширению представительства этого региона в турнирах.