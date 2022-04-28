АПЛ запустила программу помощи игрокам южноазиатского происхождения. Таковых в топ-4 лиг Англии лишь 16

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АПЛ развивает партнерство с организацией Kick It Out, борющейся с дискриминацией в футболе.

Вместе они запустили программу помощи футболистам южноазиатского происхождения, направленную на увеличение числа игроков из данной категории в командах U9 и U11.

По подсчетам Ассоциации профессиональных футболистов, в четырех высших лигах Англии выступает всего 16 игроков с южноазиатскими корнями, это называется статистической аномалией. АПЛ намерена изучить, что препятствует расширению представительства этого региона в турнирах.

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