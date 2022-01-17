Спартак Гогниев: «РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была возможность играть в атакующий футбол»

Главный тренер выступил за расширение РПЛ.

– Кто был вашим ориентиром в профессии?

– Конкретного примера нет. Был Юрий Газзаев, у которого я прошел путь становления как игрок. Потом был .

У каждого следующего тренера я что-то брал. Но если выделять тренера, который мне нравится, то это . Правда, мне не удалось с ним поработать.

– Стоп, вы за атаку, а футбол Бердыева – полная противоположность.

– Мне кажется, он приветствовал закрытую игру, потому что понимал реалии нашего футбола. Когда ты играешь в атаку, то это риск: открываются зоны, тебе могут забить.

Лучше спросить Курбана Бекиевича о его работе. Но мое мнение: Бердыев выбрал прагматичный футбол ради результата. Мне же его работа интересна, потому что команды Курбана Бекиевича очень мало пропускали.

– А вы хотите сломать систему закрытого футбола?

– Мы хотим выделяться из той массы, которая есть. К сожалению, в России прагматичный футбол.

И еще у нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало. Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмерке. А вторая восьмерка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки.

Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет.

– Что делать с бюджетом? Не все из ФНЛ потянут РПЛ.

– Конечно, деньги – это важно. Но сейчас много рекламы, доходов от трансляций. В РПЛ можно заработать на определенный стартап.

Мое мнение: не все заключается в деньгах. Нужно выстроить определенный футбол, костяк команды, который можно усилить. И в середине таблицы можно спокойно играть, – сказал Гогниев.