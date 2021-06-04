Хачатурянц о переходе клубов ФНЛ в РПЛ: «Планка слишком высока. Нельзя требовать 30-тысячной арены от города с населением 100-200 тысяч»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о возможном смягчении требований для стадионов клубов Олимп-ФНЛ, претендующих на выход в высший дивизион.

«Новый уровень конкуренции в ФНЛ будет первым результатом, который мы увидим. Я считаю, что требования для перехода в РПЛ должны быть модифицированы и рассматриваться в преломлении к условиям города, к инфраструктуре.

Нельзя, например, требовать 30-тысячного стадиона от города, в котором население 100 или 200 тысяч. Здесь нужен разумный бизнес-подход. На сегодняшний день есть определенная унификация правил, она держит планку слишком высоко.

Необходимо ее адаптировать к местным условиям для того, чтобы клуб не сдерживала инфраструктурная часть при переходе в РПЛ», – сказал Хачатурянц.