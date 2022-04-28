Голы Соболева, Алберто, Изидора, Бикфалви претендуют на лучшего в апреле в РПЛ

Названы претенденты на лучший гол апреля в РПЛ.
Авторами лучшего мяча в Премьер-лиге по итогам месяца могут стать: Вильзон Изидор («Локомотив»; в ворота «Спартака» в 23-м туре), Матео Кассьерра («Сочи»; в ворота «Уфы» в 24-м туре), Юри Алберто («Зенит»; в ворота «Ахмата» в 24-м туре), Кирилл Щетинин («Ростов»; в ворота «Локомотива» в 24-м туре), Юрий Железнов («Урал»; в ворота «Зенита» в 25-м туре), Эрик Бикфалви («Урал»; в ворота «Уфы» в 26-м туре), Максим Глушенков («Крылья Советов»; в ворота «Химок» в 26-м туре) и Александр Соболев («Спартак»; в ворота «Ростова» в 26-м туре).
В феврале-марте автором лучшего гола Премьер-лини назвали полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.