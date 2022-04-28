Индзаги про 1:2 с «Болоньей»: «Тяжелый удар, но «Интер» может отыграть 2 очка за 4 матча»

Главный тренер «Интера» высказался после игры с «Болоньей» (1:2) в Серии А.

«Конечно, чувствуется горечь, это нормально. Мы больше не хозяева своей судьбы, нужно следить за тем, что делает , и пытаться выиграть все 4 оставшихся матча.

Мы повели в счете, должны были забивать еще, но вместо этого позволили Арнаутовичу пробить головой. Мы хорошо провели первый тайм, если не считать этой ошибки. Моментов было много, мы заслужили второй мяч.

После перерыва мы действовали слишком торопливо и поплатились за это. «Болонья» в нашу штрафную почти не входила, но потом случилась неприятность в виде второго гола, и мы потеряли голову. Это неудивительно, учитывая давление.

Это тяжелый удар, но унывать не стоит. Каждый матч будет тяжелым, но разницу в 2 очка за 4 игры можно устранить.

Раду хорошо играл с «Эмполи», хорошо тренировался, мы ему полностью доверяем. Произошел досадный случай, но такое бывает. Если бы мы вели 4:1, ущерб был бы менее значительным. Раду не стоит волноваться, он отличный вратарь с блестящим будущим», – сказал Индзаги Sky Sport Italia.

Этот глупейший привоз может лишить «Интер» чемпионства. Только гляньте, как вратарь закинул сам себе!