«Вильярреал» ни разу не бил в створ «Ливерпуля» в 1-м тайме и уступил по ударам 1:13

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унаи Эмери Футбол

«Вильярреал» за первый тайм матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов ни разу не пробил в створ.

Команда Унаи Эмери в первой половине полуфинальной игры нанесла всего один удар – неточный.

«Ливерпуль» за это время пробил 13 раз, в створ – дважды. Счет открыт так и не был.

Также мерсисайдцы владели преимуществом по владению мячом – 63% на 37%.

Следует отметить, что за за два четвертьфинальных матча с «Баварией» «Вильярреал» пробил в створ лишь два раза, но забил в обоих случаях.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Вильярреал» – 0:0. Салах, Мане, Диас, Конате и Тиаго играют. Текстовый онлайн есть

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные