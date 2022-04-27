«Вильярреал» ни разу не бил в створ «Ливерпуля» в 1-м тайме и уступил по ударам 1:13

«Вильярреал» за первый тайм матча с в ни разу не пробил в створ.

Команда Унаи Эмери в первой половине полуфинальной игры нанесла всего один удар – неточный.

«Ливерпуль» за это время пробил 13 раз, в створ – дважды. Счет открыт так и не был.

Также мерсисайдцы владели преимуществом по владению мячом – 63% на 37%.

Следует отметить, что за за два четвертьфинальных матча с «Баварией» «Вильярреал» пробил в створ лишь два раза, но забил в обоих случаях.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Вильярреал» – 0:0. Салах, Мане, Диас, Конате и Тиаго играют. Текстовый онлайн есть