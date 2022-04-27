Салах, Мане, Диас, Конате и Тиаго – в старте «Ливерпуля» на полуфинал ЛЧ. Данджума и Чуквуэзе сыграют у «Вильярреала»

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Стали известны составы «Ливерпуля» и «Вильярреала» на полуфинал Лиги чемпионов.

У «Ливерпуля» с первых минут на поле выйдут Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара, Луис Диас, Мо Салах и Садьо Мане.

Запасные: Куивин Келлехер, Адриан, Джо Гомес, Жоэль Матип, Рис Уильямс, Харви Эллиот, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги, Диогу Жота.

В стартовый состав «Вильярреала» попали следующие игроки: Херонимо Рульи, Первис Эступиньян, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Этьен Капу, Дани Парехо, Сэмюэл Чуквуэзе, Франсис Коклен, Арно Данджума и Джовани Ло Чельсо.

Запасные: Серхио Асенхо, Филип Йоргенсен, Серж Орье, Аисса Манди, Марио Гаспар, Мойсес Гомес, Висенте Иборра, Альфонсо Педраса, Рубен Пенья, Мануэль Тригерос, Пако Алькасер, Булайе Диа.

Видеотрансляция матча между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовый онлайн тоже будет.

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