Кроос о 10 титулах «Баварии» в Бундеслиге: «Дело не только в деньгах. «Боруссия» теряет очки с командами, у которых бюджет ниже»

высказался о превосходстве «Баварии» над соперниками по Бундеслиге.

Мюнхенцы досрочно стали чемпионами Германии в 31-м туре, выиграв титул в десятый раз подряд.

«Команды должны стать стабильнее. Такие команды, как или , способны бороться с «Баварией», но им не хватает стабильности. Дело не только в деньгах.

«Боруссия» теряет очки в матчах с командами, у которых бюджет ниже. В последние два-три сезона «Бавария» постоянно давала им возможности, но никто ими не воспользовался. Так что дело не только в «Баварии».

«Бавария» снова выступила великолепно – особенно с точки зрения психологии. Не сюрприз, что у них лучший состав в Бундеслиге. Но желание клуба выигрывать этот турнир и способность придавать необходимое для этого значение чемпионату – это что-то особенное.

Томас Мюллер, например, выиграл Бундеслигу в 11-й раз. После восьмого, девятого или десятого титула он мог сказать, что ему без разницы, возьмет ли он трофей еще раз. Но у меня есть ощущение, что ему нравится защищать титул снова и снова», – сказал полузащитник в подкасте Einfach mal Luppen.

«Бавария» взяла Бундеслигу 10-й раз подряд – это исторический рекорд для топ-лиг

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