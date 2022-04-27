«Барсе» интересен Люка Эрнандес, так как он может играть в центре и слева в защите, но «Бавария» не хочет его продавать

«Барселоне» интересен защитник «Баварии» .

По данным Diario Sport, француз давно входит в шорт-лист «Барсы». Это один из наиболее интересных для клуба игроков.

Руководство сине-гранатовых понимает, какой сложной будет эта сделка. Основное препятствие – высокая цена Эрнандеса. Несмотря на это, боссы «Барсы» не сдаются и ждут, что произойдет летом.

В «Барсе» кандидатура Люки так популярна, потому что он может сыграть и в центре защиты, и на левом фланге обороны. Этот трансфер позволил бы Хави получить опытного футболиста, который способен играть на двух самых уязвимых позициях команды.

Однако, как пишет Sport1.de, руководство мюнхенского клуба не намерено расставаться с Люкой.

Контракт Эрнандеса с «Баварией» действует до 2024 года. Его купили у «Атлетико» за 80 млн евро в 2019-м.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 32 матча за «Баварию» во всех турнирах и сделал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.