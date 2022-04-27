Рио Фердинанд: «Я говорил с Тиаго перед переходом в «Ливерпуль», он хотел в «МЮ». Глядя на него сейчас, понимаешь, что он не мог бы быть счастливее»

рассказал, что хотел перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Тиаго последние несколько недель и месяцев был выдающимся полузащитником, он был абсолютным топом.

Кстати, точность передачи Тиаго составила 98,4% в матче против «Манчестер Юнайтед» и 95,6% в игре против «Эвертона». Это просто абсурдно.

Я говорил с ним [перед переходом в ]. Он прекрасно говорит по-английски, он отличный парень, он хотел перейти в «Манчестер Юнайтед».

Глядя на него сейчас, понимаешь, что он не мог бы быть счастливее», – сказал бывший защитник в подкасте VibeWithFive.