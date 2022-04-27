Рио Фердинанд: «Я говорил с Тиаго перед переходом в «Ливерпуль», он хотел в «МЮ». Глядя на него сейчас, понимаешь, что он не мог бы быть счастливее»

Рио Фердинанд рассказал, что Тиаго Алькантара хотел перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Тиаго последние несколько недель и месяцев был выдающимся полузащитником, он был абсолютным топом.
Кстати, точность передачи Тиаго составила 98,4% в матче против «Манчестер Юнайтед» и 95,6% в игре против «Эвертона». Это просто абсурдно.
Я говорил с ним [перед переходом в «Ливерпуль»]. Он прекрасно говорит по-английски, он отличный парень, он хотел перейти в «Манчестер Юнайтед».
Глядя на него сейчас, понимаешь, что он не мог бы быть счастливее», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте VibeWithFive.