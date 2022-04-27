«Динамо» – одна из самых активных команд на чужой половине. Билеты на матч с «Уралом» в продаже!

«Динамо» – одна из самых активных команд на чужой половине.
Команда Сандро Шварца – самая бьющая в РПЛ плюс лучшая по входам на чужую половину и в топ-3 по попаданию в финальную треть. «Урал» – абсолютная противоположность. Екатеринбуржцы внизу турнирной таблицы по ударам, голевым моментам и входам в разные зоны на чужой половине.
Еще одна важная деталь – везение «Урала» около своих ворот. Команда Игоря Шалимова допустила 36,96 xGA (12-е место) при 29 реальных пропущенных голах (6-е).
Стилистика команд наложится на особенности «Динамо»: у бело-голубых равномерное распределение ударов из штрафной и из-за ее пределов плюс практически одинаковый разброс ударов между флангами и серединой.
Учитывая большое количество бьющих издали (Федор Смолов, Арсен Захарян, Денис Макаров, Себастьян Шиманьски) и слабую активность «Урала» у чужих ворот, «Динамо» проведет одну из самых доминирующих игр в сезоне.
Приходите на «ВТБ Арену» 30 апреля! Билеты на игру с «Уралом» уже доступны на сайте клуба.