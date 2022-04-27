Зарема о решении «Спартака» не обращаться в ЭСК после «Ростова»: «Ну, признают ошибки в 26-м туре. Дальше что? Больше трэша и фарса?»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Спорт-Экспресс Зарема Салихова ЭСК РФС Футбол

Зарема Салихова вновь раскритиковала судейство в РПЛ.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна объяснила, почему клуб не подал запрос в ЭСК РФС из-за судейства Виталия Мешкова в матче с «Ростовом» (2:3).

– «Спартак» решил не подавать в ЭСК. Как вам это решение?

– Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше трэша и фарса?

Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды.

Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?! Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи, – заявила Салихова.

Петь не хочется – только материться. Колонка Заремы Салиховой о судьях

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