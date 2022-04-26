Хлебосолов о женщинах: «За деньги с тобой будет любая – ничего не делать, деградировать, потом квартиры отсуживать. А я хочу встретить человека именно»

дал совет молодым игрокам, как строить отношения с женщинами.

– Как на личном сейчас?

– Была у меня одна, «тропикана-женщина», почти пять лет клялась в любви, любовь до гроба. Но, видимо, она думала, что карьера будет так складываться, что будем жить в Каталонии или Манчестере. Все пошло не так, как хотелось бы.

Понимаешь, нет уже того поколения, которое было раньше, как наши мамы, бабушки. Когда знакомились, гуляли за ручку, ходили в кино и прожили всю жизнь вместе. Сейчас без салата Цезарь и роллов уже не подойдешь. Если ты не на машине, то ты не мужик. Нормального мужика кормить не нужно.

Как они все кричат, нужен сильный мужчина. Но сильным мужчина будет только с порядочной, мудрой женщиной. Поддержка? Я тебя умоляю. Ничего не делать, деградировать, потом еще квартиры отсуживать.

Вообще, я за феминизм: если твой мужчина превращается в ничтожество, или изменяет, или разлюбила, собрала вещи и пошла. И не нужно превращаться в сам понимаешь кого. Но многие сейчас, насмотревшись картинок в инстаграме, хотят и рыбку съесть и... И плевать они хотели на ценности, порядочность и уважение.

С улыбкой смотрю, когда в ленте под фото девушек видны лайки моих игроков. Думаю, куда ты уже, бедный мальчик (смеется). Когда ты знаешь и видел все, что за деньги с тобой будет любая, просто с отвращением смотришь на все это. Хочу встретить именно человека, чтобы знать, когда будет все хорошо или плохо, она будет с тобой. Только такую женщину хочется сделать королевой!

Почему я так долго не давал интервью? Когда был игроком, общался с прессой, но когда читаешь его уже в выпуске, видишь, как все переделано... Фразы, заголовки, вырезанные из контекста. Ты говоришь об одном, а в итоге люди читают совсем другой смысл. Поэтому решил вообще ничего не говорить. Сейчас даю интервью, потому что нужно говорить о проблемах белорусского футбола, а не засунуть свой язык в ####### и бояться, что потом тебе не дадут работать с тем или иным клубом. Хочется говорить правду. В правде ведь сила. И тогда наш футбол станет сильнее», – рассказал бывший игрок «Спартака», занимающийся сейчас агентской деятельностью.