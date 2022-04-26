РПЛ продлила сроки тендера по определению титульного спонсора лиги до 12 мая

продлила сроки тендера по определению титульного спонсора лиги.

Срок приема заявок на участие в тендере на титульное название РПЛ продлен до 12 мая в связи с решением клубов, сообщает со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

«Срок приема заявок на участие в запросе предложений по привлечению титульного спонсора чемпионата России по футболу среди клубов Российской премьер-лиги на сезоны-2022/2023 – 2025/2026 продлен до 12 мая 2022 года.

Подача ценовых предложений участниками состоится 16 мая 2022 года. Продление сроков связано с решением Ассоциации футбольных клубов «Российская премьер-лига», – говорится в сообщении.

Нынешним титульным спонсором лиги является . Изначально участники тендера могли подать заявки до 21 апреля.