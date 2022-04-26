«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских, просили сказать, что Путин – плохой. Лично не сталкивался». Жигулев об уходе из «Заглембе»

Покинувший «Заглембе» рассказал, сталкивался ли с проблемами в Польше.

20 апреля польский клуб расторг контракт с 26-летним воспитанником «Краснодара», который не играл за «Заглембе» с 18 февраля.

– Евгений Назаров рассказывал, что в Чехии россияне подвергаются огромному давлению. Как с этим обстоят дела в Польше?

– Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещен, либо россияне должны публично сказать, что президент России – плохой человек, мягко говоря.

Но Любин – маленький город, там все спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался.

– Как к вам относились болельщики ? Было больше поддержки или давления?

– Я практически не читал их прессу. Но мне лично писали некоторые болельщики «Заглембе», которые поддерживали и говорили, что не хотят, чтоб я уходил из клуба из-за этой ситуации.

– Как в целом оцениваете время, проведенное в Польше?

– В любом случае это хороший и интересный опыт. Зимой к нам пришел новый тренер, с которым у меня состоялся разговор после первых двух официальных матчей. Он сказал, что хотел бы, чтобы я остался на следующий сезон, учитывая, что многие футболисты уйдут. Сказал, что будет рассчитывать на меня, что я ему нравлюсь как футболист. Но итог всего этого вы уже знаете.

– До лета будете тренироваться самостоятельно, или вас кто-нибудь приютит? Может, «Краснодар»?

– Думаю, в ближайшее время приступлю к тренировкам с командой, с какой, пока не могу сказать, – рассказал российский полузащитник.