Рио Фердинанд: «МЮ» не попадет в топ-4. Без шансов, все кончено. С уходом Сульшера стало только хуже»

раскритиковал после серии неудач «Ман Юнайтед».

«Если говорить предельно честно, то с назначением Ральфа Рангника и уходом Сульшера все стало только хуже. «МЮ» не попадет в топ-4. Без шансов, все кончено.

Это не тот «Манчестер Юнайтед», что знаком мне. Они потеряли желание бороться, в них нет искры. Конечно, находясь в таком положении, сложно иметь какую-то искру, но должно быть хоть какое-то подобие огня.

Возможно, это просто не в характере Рангника и у него нет таких черт. Но это слабый результат. Перед матчем ты просто сидишь и надеешься, что «Ман Юнайтед» выйдет и победит.

Но нужно быть честным. Сегодня я ехал на эту игру, а вы переписывались с друзьями в WhatsApp и обсуждали то, что я не смогу назвать причины, по которым «МЮ» должен победить «Арсенал», – сказал бывший защитник .

Сейчас команда Рангника занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 6 очков отставая от «Арсенала» и на 4 – от «Тоттенхэма», которые провели на матч меньше.

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