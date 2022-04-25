Прервалась рекордная 58-матчевая серия «Порту» без поражений в чемпионате Португалии

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«Порту» потерпел первое поражение в чемпионате Португалии за полтора года.

«Драконы» сегодня уступили «Браге» (0:1) в 31-м туре. До этого дня они не проигрывали с октября 2020-го.

58-матчевая серия без поражений стала лучшей в истории турнира.

После 31 игры команда Сержиу Консейсау набрала 82 балла в этом розыгрыше лиги и опережает «Спортинг» на 9 очков (у лиссабонцев есть игра в запасе).

«Порту» не проигрывает в чемпионате 57 матчей. Побит рекорд «Бенфики» 70-х, до «Милана» Капелло остался один матч

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