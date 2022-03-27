«Ливерпуль», «Бавария» и «Лацио» следят за хавбеком «Порту» Витиньей. Отступные – 40 млн евро

Полузащитник «Порту» Витинья привлек внимание ведущих европейских клубов.
Как сообщает Sport Witness со ссылкой на O Jogo, несколько крупных команд начали подготовку к возможному трансферу, и в их число входит «Ливерпуль». Пеп Лейндерс, ассистент главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, внимательно следит за развитием футболиста. При этом ожидать конкретных шагов со стороны английского клуба пока не стоит.
Также среди претендентов на 22-летнего хавбека называются «Бавария» и «Лацио».
В контракте Витиньи прописаны отступные в размере 40 миллионов евро, и «Порту» не собирается продавать его.
В текущем сезоне португалец провел 23 матча в чемпионате Португалии, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.