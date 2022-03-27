«Ливерпуль», «Бавария» и «Лацио» следят за хавбеком «Порту» Витиньей. Отступные – 40 млн евро

Полузащитник привлек внимание ведущих европейских клубов.

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на O Jogo, несколько крупных команд начали подготовку к возможному трансферу, и в их число входит . Пеп Лейндерс, ассистент главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, внимательно следит за развитием футболиста. При этом ожидать конкретных шагов со стороны английского клуба пока не стоит.

Также среди претендентов на 22-летнего хавбека называются и .

В контракте Витиньи прописаны отступные в размере 40 миллионов евро, и «Порту» не собирается продавать его.

В текущем сезоне португалец провел 23 матча в чемпионате Португалии, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.