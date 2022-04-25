Гвардиола о матче с «Реалом»: «Если придется бороться с историей, у нас нет шансов. Это невероятное испытание, постараемся его пройти»

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Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Если нам придется бороться с историей, то у нас нет шансов. История говорит сама за себя.

Для нас это будет невероятное испытание, и мы постараемся его пройти. Будем страдать, когда потребуется, владеть мячом, атаковать, когда получится». 

О матчах «Реала» против «ПСЖ»

«Дело было не в удаче или случайности, ничего подобного. Они обладают многими качествами. Люди говорят, что дело было в удаче, но это не так», – сказал главный тренер «Манчестер Сити»

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