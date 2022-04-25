«Барселоне» интересен Лисандро из «Аякса». Она может включить молодежь в сделку по защитнику

рассчитывает укрепить оборону следующим летом.

По информации Mundo Deportivo, каталонцам интересен центральный защитник . Представителям «блауграны» нравятся как игровые качества 24-летнего футболиста, так и то, что его запросы по зарплате не будут неподъемными для клуба.

«Барселона» может включить в сделку с «Аяксом» кого-то из своих молодых игроков, чтобы снизить расходы на трансфер.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 игры в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.