«Барселоне» интересен Лисандро из «Аякса». Она может включить молодежь в сделку по защитнику

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«Барселона» рассчитывает укрепить оборону следующим летом.

По информации Mundo Deportivo, каталонцам интересен центральный защитник «Аякса» Лисандро Мартинес. Представителям «блауграны» нравятся как игровые качества 24-летнего футболиста, так и то, что его запросы по зарплате не будут неподъемными для клуба.

«Барселона» может включить в сделку с «Аяксом» кого-то из своих молодых игроков, чтобы снизить расходы на трансфер.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 игры в Эредивизи и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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