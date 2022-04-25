планирует подписать до 7 новичков летом.

По информации Diario Sport, главный тренер каталонцев хочет, чтобы у него было по два равноценных футболиста на каждую позицию. и работают в этом направлении.

Летом «Барса» хочет подписать нового вратаря для конкуренции с Марком-Андре тер Стегеном, центрального защитника (скорее всего, это будет Андреас Кристенсен из «Челси»), двух крайних защитников, хавбека (вероятно, к клубу присоединится Франк Кессиэ из «Милана») и двух нападающих.

Чтобы подписать всех этих футболистов, «Барселоне» придется с кем-то расстаться. Летом истекают контракты с Дани Алвесом, Серджи Роберто, Усманом Дембеле, Люком де Йонгом и Адама Траоре. С некоторыми из них проведут переговоры о продолжении сотрудничества.

Кроме того, клуб попытается продать Клемана Лангле, Самюэля Умтити, Оскара Мингесу, Серджиньо Деста, Рики Пуча, Мемфиса Депая и Мартина Брэйтуэйта. Из аренд вернутся Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич, Франсишку Тринкау и Алекс Кольядо. Их будущим «Барса» тоже займется.