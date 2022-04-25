Экс-тренер «МЮ» Стил: «Не представлял, что из клуба может быть столько утечек. Тен Хаг дисциплинирует команду и вернет в топ-4»

Эрик Стил высказался о назначении Эрика тен Хага главным тренером .

Стил был в «МЮ» тренером вратарей при , а с тен Хагом знаком по «Утрехту».

«Я никогда не представлял, что из раздевалки «МЮ» может быть столько утечек. Я уверен, что тен Хаг быстро дисциплинирует футболистов и скажет им прекратить. Не думаю, что он допустит подобное.

Игроки спорят на поле. Происходящее в раздевалке становится достоянием общественности. При Фергюсоне такого просто не могло происходить. Поэтому, думаю, придется поработать над клубной культурой. И я уверен, что тен Хаг – как раз тот человек, который сможет вернуть «МЮ» на законное место: в топ-4 .

Я пару недель назад смотрел матч «МЮ» и так и не понял, какую схему команда использовала в случае потери мяча. При тен Хаге таких проблем не будет – он будет гонять их на тренировках до тех пор, пока не получит желаемый результат. И именно это «МЮ» и нужно.

Все будет максимально подробно, игроки будут точно знать структуру, план на матч. У игроков не будет вопросов насчет того, что делать на поле», – сказал Стил.