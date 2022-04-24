Зарема о словах Карпина про деньги «Спартака»: «Это говорит Валера, который ничего не выиграл в клубе при неограниченном бюджете?»

отреагировала на заявления Валерия Карпина о бюджете «Спартака».

Главный тренер , комментируя недовольство красно-белых судейством в игре 26-го тура , сказал, что ему «было бы стыдно» жаловаться на судей с таким составом, как у .

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка».

И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» – сказала Салихова.

Напомним, Карпин был генеральным директором «Спартака» с 2008 по 2012 год, а затем до 2014-го тренировал команду.

Валерий Карпин: «Если «Спартак» с бюджетом 100 млн евро не может обыграть «Ростов» с детьми, пускай говорят, что из-за судей. Мне было бы стыдно»

«Спартаку» опять больно от судей: 2 отмененных гола и спорные пенальти. Что это было?