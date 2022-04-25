Хавбек «Спартака» Литвинов: «Все пенальти с «Ростовом» – были. Стыдно, когда заходит речь о ФНЛ, зоне стыков – не должны доводить до такого»

Руслан Литвинов считает, что пенальти в ворота «Спартака» были назначены верно в игре с «Ростовом».
Красно-белые уступили со счетом 2:3 в гостевом матче 26-го тура РПЛ.
«Я не знаю, как описать матч с «Ростовом». В очередной раз уступаем на последних минутах, пропускаем где-то из-за своих ошибок или из-за ошибок судей.
Нам пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки, учитывая турнирное положение.
Вопросы по судейству
«Я пересмотрел пенальти, все были, я не спорю.
Потому что когда споришь в игре, складывается впечатление, что все против тебя – незасчитанный гол, кажется, несправедливо: игрок «Ростова» сначала фолил на Мише (Михаиле Игнатове), а уже потом мяч в руку попал.
По моему мнению, гол Игнатова надо было засчитывать. Но это нормально, когда люди ошибаются. Это человеческий фактор»
Зона стыков, вылет в ФНЛ
«Этого точно не будет. Я уже говорил после матча с «Локомотивом». Мы сделаем все возможное, что от нас зависит.
Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков. Мы не должны доводить до такого. «Спартак» – большой клуб. Я обещаю, что мы исправим эту ситуацию», – сказал полузащитник московского клуба.
«Спартак» в трех очках от стыков, «Зенит» может оторваться на шесть от «Динамо» – рассматриваем таблицу