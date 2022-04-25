Хавбек «Спартака» Литвинов: «Все пенальти с «Ростовом» – были. Стыдно, когда заходит речь о ФНЛ, зоне стыков – не должны доводить до такого»

считает, что пенальти в ворота были назначены верно в игре с «Ростовом».

Красно-белые уступили со счетом 2:3 в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

«Я не знаю, как описать матч с «Ростовом». В очередной раз уступаем на последних минутах, пропускаем где-то из-за своих ошибок или из-за ошибок судей.

Нам пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки, учитывая турнирное положение.

Вопросы по судейству

«Я пересмотрел пенальти, все были, я не спорю.

Потому что когда споришь в игре, складывается впечатление, что все против тебя – незасчитанный гол, кажется, несправедливо: игрок сначала фолил на Мише ( ), а уже потом мяч в руку попал.

По моему мнению, гол Игнатова надо было засчитывать. Но это нормально, когда люди ошибаются. Это человеческий фактор»

Зона стыков, вылет в ФНЛ

«Этого точно не будет. Я уже говорил после матча с «Локомотивом». Мы сделаем все возможное, что от нас зависит.

Стыдно, когда заходит речь о «Спартаке» и ФНЛ, зоне стыков. Мы не должны доводить до такого. «Спартак» – большой клуб. Я обещаю, что мы исправим эту ситуацию», – сказал полузащитник московского клуба.

«Спартак» в трех очках от стыков, «Зенит» может оторваться на шесть от «Динамо» – рассматриваем таблицу