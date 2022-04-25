КДК оценит действия Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА во время матча Кубка

КДК РФС оценит поведение на матче – .

Тренер красно-белых попал бутылкой в болельщицу ЦСКА во время матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Данный эпизод присутствует в рапорте матча. Мы будем его оценивать на заседании. В рапорте указано, что Ваноли сразу же принес извинения за то, что случайно попал.

Он бросил бутылку, и она отскочила в болельщика. В рапорте это есть, мы будем давать оценку этому эпизоду в любом случае», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также будет дана оценка поведению болельщиков в матчах ЦСКА со «Спартаком» (0:1) и с «Зенитом» (2:2, по пен. 6:5).

«Рассмотрим использование пиротехники со стороны болельщиков «Балтики». Также в матче «Алания» – «Зенит» болельщики бросали бутылки на поле и в техническую зону .

В матче ЦСКА – «Спартак» рассмотрим неподобающие поведение команды «Спартак» – 7 желтых карточек и выход Ваноли за пределы технической зоны.

Также рассмотрим поведение болельщиков ЦСКА. Они скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы в техническую зону «Спартака», – сказал Григорьянц.