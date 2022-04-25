Лэмпард о падении Гордона в штрафной «Ливерпуля»: «Это пенальти. Его бы поставили, случись это с Салахом»

недоволен работой арбитров на матче – «Эвертон» (2:0).

На 54-й минуте при счете 0:0 полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон упал в штрафной хозяев после контакта с защитником , но судья Стюарт Эттуэлл не стал назначать 11-метровый.

«Во втором тайме был пенальти. Не думаю, что его можно заработать здесь. Мне кажется, что если бы такое случилось с на другом конце поля, то пенальти был бы назначен.

Я не пытаюсь создать конфликт. Мне просто кажется, что иногда таковы реалии футбола. Возможно, я играл за клубы топ-уровня, за которыми стоят толпы фанатов, и получал в таких случаях больше, чем не получал.

На Энтони был фол. Это явное нарушение. Но здесь пенальти не получить», – сказал тренер после игры на «Энфилде».