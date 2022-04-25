Юран о «Химках» после 4:1 с «Крыльями»: «Эти парни могут решать задачи, играть в симпатичный футбол»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (4:1).

— Доволен победой. Получилось два разных тайма. Сейчас нам нужно набирать очки, и мы это делаем.

Сегодня не все получалось. Все-таки давит ситуация. Мы еще не обезопасили себя от вылета. В первом тайме было много ошибок, технического брака. Во втором тайме сработали замены.

В целом чуть раскрепостил парней, так как мы дома. Нужно было играть в атаку и не бояться. На выездных матчах мы немного сдержаны.

Сегодня нам противостояла хорошая команда, обученная, молодая. Мы знали, что делать. Многие команды теряют очки с «Крыльями», мы наблюдали за этой командой на протяжении чемпионата. Проанализируем [этот матч] и пойдем дальше.

— Если взглянуть на статистику последних 5 матчей, то — лучшая команда РПЛ. Хорошая разница мячей и 13 очков. Можно сказать, что ребята полностью поняли ваши требования и с этим связаны хорошие результаты?

— Можно это допустить. Приятно, когда тебя слышат и слушают. Здесь хороший результат, но этого мало. Сейчас нам нужно набирать очки, но мы думаем и о следующем сезоне, о сборах. Нужно будет хорошо поработать.

Самое главное, что была запредельная самоотдача. Ни к кому претензий предъявить не могу. У нас хороший коллектив, и это все передается на поле. В совокупности это все отражают результаты. Мы терпим и стараемся использовать свои моменты. Это получалось и здесь — терпим и заставляем соперника ошибаться. Молодцы парни, честь и хвала!

— То есть для вас сейчас важен только набор очков? Вы видите потенциал у команды, чтобы поставить определенную игру команде?

— Давайте вспомним межсезонье, когда мы только стартовали после зимней паузы. У нас было 5 очков до переходных матчей. Очень сложно сделать гибрид: и поставить игру, и набрать очки. Любой тренер в такой ситуации исходит от простого.

Мы еще усилимся. Эти парни могут решать задачи, способны играть в симпатичный футбол и самое главное — давать результат, – сказал Юран.

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