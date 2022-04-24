Песьяков о судьях: «Если по телевизору не понятно, то не знаю, что еще может помочь им. Но я против ВАР»

Вратарь высказался о судействе после матча со (3:2).

Рефери Виталий Мешков назначил назначил два пенальти в ворота красно-белых, а также отменил два гола московской команды.

«Игра очень яркая, болельщикам такие нравятся.

Для меня матч со «Спартаком» уже давно не особенный.

По поводу судейства – хочется верить видеоассистенту рефери (ВАР), если по телевизору не понятно, то я не знаю, что еще может помочь арбитрам. За ВАР ли я? Нет, я против», – сказал Песьяков.