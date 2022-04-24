Дриусси лидирует в списке бомбардиров МЛС. У него 6 голов и 3 передачи в 8 матчах за «Остин»

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Себастьян Дриусси лидирует в списке бомбардиров МЛС.

В сегодняшнем матче экс-нападающий «Зенита», сейчас выступающий за «Остин», забил гол в ворота «Ванкувер Уайткэпс» и отдал результативную передачу. Матч завершился победой «Остина» со счетом 3:0.

У аргентинца 6 голов и 3 передачи в 8 матчах за «Остин» в нынешнем розыгрыше МЛС. Дриусси лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

За ним следуют Джереми Эбобисс («Сан-Хосе Эрткуэйкс»), Хесус Феррейра («Даллас»), Чичарито («Лос-Анджелес Гэлакси»), Брэндон Васкес («Цинциннати»). Все они забили по 5 голов.

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