Дриусси лидирует в списке бомбардиров МЛС. У него 6 голов и 3 передачи в 8 матчах за «Остин»

Себастьян Дриусси лидирует в списке бомбардиров МЛС.
В сегодняшнем матче экс-нападающий «Зенита», сейчас выступающий за «Остин», забил гол в ворота «Ванкувер Уайткэпс» и отдал результативную передачу. Матч завершился победой «Остина» со счетом 3:0.
У аргентинца 6 голов и 3 передачи в 8 матчах за «Остин» в нынешнем розыгрыше МЛС. Дриусси лидирует в списке бомбардиров чемпионата.
За ним следуют Джереми Эбобисс («Сан-Хосе Эрткуэйкс»), Хесус Феррейра («Даллас»), Чичарито («Лос-Анджелес Гэлакси»), Брэндон Васкес («Цинциннати»). Все они забили по 5 голов.