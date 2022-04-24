Стукалов об 1:2 с «Уралом»: «Уфа» пропустила 2 обидных мяча. Имели момент, чтобы сравнять»

Теги премьер-лига Россия Урал Уфа Алексей Стукалов Футбол

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча РПЛ с «Уралом» (1:2).

– Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. В конце матча сумели забить, впоследствии имели еще отличный момент, чтобы сравнять счет. Но если обобщить, то можно сказать, что «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее.

– Сегодня было много ошибок в обороне и в атаке – давит турнирное положение?

– Все это в комплексе. Например, тот или иной игрок в тренировочном процессе выглядит хорошо, а сегодня сыграл ниже своих возможностей. В первом тайме у нас выпало несколько человек, отсюда и ошибки. Я бы не сказал, что это отсутствие мастерства, скорее вопрос психологии. Реализуй Ортис момент на 2-й минуте – возможно, по-другому пошла бы игра.

– Урунов серьезно оживил игру во втором тайме, на данный момент он готов лишь на 45 минут?

– Он готов играть 45-60 минут. Сегодня он своей активностью создавал моменты и давление – именно то, что мы от него и просили, – сказал Стукалов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные