Стукалов об 1:2 с «Уралом»: «Уфа» пропустила 2 обидных мяча. Имели момент, чтобы сравнять»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча с (1:2).

– Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. В конце матча сумели забить, впоследствии имели еще отличный момент, чтобы сравнять счет. Но если обобщить, то можно сказать, что «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее.

– Сегодня было много ошибок в обороне и в атаке – давит турнирное положение?

– Все это в комплексе. Например, тот или иной игрок в тренировочном процессе выглядит хорошо, а сегодня сыграл ниже своих возможностей. В первом тайме у нас выпало несколько человек, отсюда и ошибки. Я бы не сказал, что это отсутствие мастерства, скорее вопрос психологии. Реализуй Ортис момент на 2-й минуте – возможно, по-другому пошла бы игра.

– Урунов серьезно оживил игру во втором тайме, на данный момент он готов лишь на 45 минут?

– Он готов играть 45-60 минут. Сегодня он своей активностью создавал моменты и давление – именно то, что мы от него и просили, – сказал Стукалов.